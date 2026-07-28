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Mancini ct dell’Italia… a maggio: il retroscena

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Nel video la ricostruzione del direttore di Sky Sport Federico Ferri dell’incontro avvenuto a fine maggio fra Giovanni Malagò (non ancora eletto presidente della Figc) e Roberto Mancini, dal quale l’ex ct era uscito con la certezza che sarebbe tornato a guidare la Nazionale. Al punto che Mancini aveva successivamente contattato Lele Oriali (ai tempi collaboratore di Conte al Napoli) per seguirlo anche in questa eventuale avventura da ct (nella prima aveva svolto il ruolo di team manager). 

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