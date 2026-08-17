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Como-Kean, la Fiorentina rifiuta la prima offerta da 30 milioni

Calciomercato

La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Como per Moise Kean. Il club lariano aveva presentato ai viola una proposta da circa 30 milioni di euro complessivi tra prestito (5 milioni) e obbligo di riscatto (25 milioni)

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Il Como è alla ricerca di un nuovo attaccante e il primo obiettivo resta Moise Kean. La squadra di Fabregas ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il classe 2000 per un prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il club viola ha però rifiutato questa prima proposta. La Fiorentina infatti lascerà partire Kean solo a fronte di offerte irrinunciabili.

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