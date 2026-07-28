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L'ultima Italia di Mancini: la formazione schierata contro l'Olanda nel 2023

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18 giugno 2023. La finale per il terzo posto della Nations League segna l’ultima partita di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana, prima del suo ritorno sulla panchina azzurra. A Enschede, l’Italia supera l'Olanda per 3-2 grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Ma chi scese in campo quel giorno con il 4-3-3 scelto da Mancini? Ecco l’undici titolare di quella che, fino a oggi, è stata l’ultima partita da commissario tecnico degli azzurri

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