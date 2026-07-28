L'ultima Italia di Mancini: la formazione schierata contro l'Olanda nel 2023
18 giugno 2023. La finale per il terzo posto della Nations League segna l’ultima partita di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana, prima del suo ritorno sulla panchina azzurra. A Enschede, l’Italia supera l'Olanda per 3-2 grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Ma chi scese in campo quel giorno con il 4-3-3 scelto da Mancini? Ecco l’undici titolare di quella che, fino a oggi, è stata l’ultima partita da commissario tecnico degli azzurri
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 90'
- Ammonito al 90'+5
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 74'
- Autore del gol del 1-0 al 6'
- Ammonito al 34'
- Minuti giocati: 90'
- Autore del gol del 2-0 al 20'
- Minuti giocati: 90'
- Minuti giocati: 85'
- Minuti giocati: 63'
- Minuti in campo: 85'
- Minuti giocati: 63'
- Minuti in campo: 27'
- Entrato al 63' al posto di Raspadori
- Minuti in campo: 27'
- Entrato al 63' al posto di Gnonto
- Autore del gol del 3-2 al 72'
- Minuti in campo: 16'
- Entrato al 74' al posto di Dimarco
- Minuti in campo: 5'
- Entrato all'85' al posto di Retegui
- Minuti in campo: 5'
- Entrato all'85' al posto di Verratti
- Alex MERET
- Guglielmo VICARIO
- Giovanni DI LORENZO
- Matteo DARMIAN
- JORGINHO
- Ciro IMMOBILE
- Leonardo BONUCCI
- OLANDA (4-3-3): Bijlow, Dumfries, Geertruida (1' st Wijnaldum), Van Dijk, Aké, Wieffer (31' st Veerman), De Jong, Simons (19' st Koopmeiners), Malen (1' st Bergwijn), Gakpo, Lang (1' st Weghorst). All.: Koeman
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (29' st Spinazzola), Frattesi, Cristante, Verratti (40' st Barella), Gnonto (19' st Chiesa), Retegui (40' st Pellegrini), Raspadori (19' st Zaniolo). All.: Mancini