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Mancini, Ranieri e... perché Zola è la scelta giusta di Malagò

l'altro tassello
Massimo Marianella

Massimo Marianella

Dopo Mancini ct e Ranieri dt, c'è un ultimo tassello del nuovo mosaico che il presidente Malagò ha pensato per la Nazionale. Un capo delegazione, come lo sono stati Riva e Buffon, e il candidato principale è Gianfranco Zola. Una scelta perfetta, lo sottolinea Massimo Marianella: "Francamente fatico a trovare un nome diverso, più importante e più significativo di quello di Gianfranco Zola che tra l'altro è stato giocatore di Claudio Ranieri". Nel VIDEO l'analisi completa

MANCINI CT E RANIERI DT, LE NEWS SULL'ITALIA

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