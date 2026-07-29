Ranieri: "Voglio far vedere ai bambini l'Italia al Mondiale"Ranieri
"Voglio permettere ai bambini di vedere l'Italia ai Mondiali". Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Claudio Ranieri ha parlato dei problemi del calcio italiano: "Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Mi hanno detto che 'I bambini spendono troppo per giocare a calcio'. Voglio capire il perché. Non possiamo permettercelo. Le nazionali giovanili lavorano molto bene ma quello che manca è l'ultimo salto. Credo ci sia una carenza a livello tecnico"