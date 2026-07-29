Parte il Roberto Mancini II sulla panchina dell'Italia: il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di tre anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui c'è anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. Seguite la diretta testuale della doppia presentazione sul liveblog di skysport.it
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La conferenza di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri
Per Mancini: ti sei chiarito con Gravina?
"L'ho fatto in passato, la responsabilità è stata la mia. Se ci fossimo parlati prima forse avremmo chiarito"
Per Mancini: qual è il tuo obiettivo dopo quello che è successo tre anni fa?
"A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani"
Per Ranieri: dopo l'esperienza finita male con la Roma questa per lei è una rivalsa?
"Assolutamente no, è solo il coronamento di una carriera. Ero al mare quando il presidente mi ha chiamato e non ho avuto dubbi nell'accettare. Il mio obiettivo è far innamorare tutti i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale"
Mancini: "Riporterò l'Italia dove merita, mi dispiace per tre anni fa"
Il Ct ha voluto subito prendere la parola. "Anticipo in molti chiarendo cosa è successo tre anni fa. Ci fu un problema di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati prima e meglio avremmo probabilmente risolto. Mi è dispiaciuto molto, per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante. Per me è come aver perso l'amore della mia vita, significa che ho sbagliato e che quello che era stato fatto prima non contava nulla. Il destino mi ha dato un'altra opportunità grazie al presidente Malagò e sono qui per riportare l'Italia dove merita"
Malagò: "Sono felice, sentiamo il peso della responsabilità"
L'introduzione di Malagò: "La scena deve essere tutta per Mancini e Ranieri. Conoscete la genesi della loro presenza qui, se volete posso aggiungere qualcosa ma ho già chiarito come è andata. Sono felice, sentiamo tutti il peso della responsabilità. Sono 20 anni che non giochiamo una partita a eliminazione diretta di un Mondiale. Entro il weekend conto di trovare una terza persona a completamento della squadra. Il calcio coinvolge tutti, sono stupefatto dall'insospettabilità di soggetti a tutti i livelli sociali e istituzionali che hanno voluto dire la loro. Siamo contenti di essere sotto questa lente di ingrandimento"
Sta per iniziare la conferenza stampa di Mancini e Ranieri
Tra di loro c'è il presidente federale Giovanni Malagò
Vi ricordate di Kerim Alajbegovic?
La sua prestazione nello spareggio contro la Bosnia contribuì alla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia per la terza volta consecutiva. Lo rivedremo presto: è a un passo la sua cessione dal Bayer Leverkusen alla Juventus
Juventus, altro colpo in arrivo dopo Kolo Muani: accordo di massima per Alajbegovic. Le cifreVai al contenuto
"Papà vuole vincere il Mondiale"
Parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto e attuale direttore sportivo del Cesena. Al Corriere della Sera ha raccontato le speranze e i desideri del padre per questa nuova avventura con la Nazionale
Mancini jr 'Papà vuole ripulire l'immagine dell'addio e vincere il Mondiale'Vai al contenuto
Esposito: prima dell'azzurro rinnovo con l'Inter?
Gli ultimi gol dell'Italia, sotto la gestione ad interim di Silvio Baldini, sono stati segnati da Francesco Pio Esposito, destinato probabilmente a diventare un perno del Mancini bis. L'attaccante al momento è vicino a prolungare il suo contratto con l'Inter in base alle ultime rivelazioni della squadra mercato di Sky Sport
Inter, passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito: la durata del nuovo contrattoVai al contenuto
Malagò-Mancini: l'intesa che nasce a calcetto
Il presidente federale e il neo-ct si conoscono bene. Hanno anche condiviso il campo da compagni nella squadra di calcetto del Circolo Canottieri Aniene di Roma
1081
Sono i giorni trascorsi tra il primo e il secondo mandato di Roberto Mancini come ct dell'Italia: cos'ha fatto durante questo periodo? Chi ha allenato? Ha vinto qualcosa?
Mancini torna in Nazionale 1081 giorni dopo dimissioni: cosa ha fatto in questo periodoVai al contenuto
"All'Italia si risponde sempre sì"
Lo aveva detto poco più di due mesi fa ed è stato di parola. Claudio Ranieri ha accettato subito l'offerta di Giovanni Malagò per diventare il direttore tecnico della Nazionale. A Sky Sport aveva anticipato molto tempo prima quale sarebbe stata la sua risposta
Ranieri: 'Quando la Nazionale chiama, devi dire sì e basta'. VIDEOVai al contenuto
La Mancio-story in azzurro
L'inizio, la striscia di imbattibilità, l'epopea di Euro2021, la mancata qualificazione al Mondiale 2022, le dimissioni improvvise: ecco come si è sviluppata la storia tra Mancini e l'Italia dal 2018 al 2023
Il trionfo a Wembley, le dimissioni, il ritorno: la storia di Mancini in AzzurroVai al contenuto
L'ultima Italia di Mancini
Fu vincente: un paio di mesi prima delle sue dimissioni, conquistò il terzo posto in Nations League battendo l'Olanda. Ecco chi c'era: quali giocatori saranno ancora utili nella seconda esperienza del Mancio?
Ricordi l'ultima formazione dell'Italia con Mancini ct?Vai al contenuto
"Ecco com'è tornata di moda l'idea Mancini"
L'ex e nuovo ct era già stato in passato la prima scelta di Malagò. Sembrava che il treno fosse ormai passato, ma alla fine il suo nome è tornato a essere la prima scelta. Nel VIDEO, il direttore di Sky Sport Federico Ferri racconta com'è successo
"Non basta un uomo per vincere"
L'Italia ha un nuovo commissario tecnico, ma il cammino per tornare a essere una potenza calcistica è ancora lungo. L'analisi per Sky Sport di Gianfranco Teotino
Il terzo uomo sarà Zola?
Sembra quasi sicuro che il capo-delegazione sarà Gianfranco Zola. Massimo Marianella ha commentato così quest'eventualità
Le parole di Malagò
Così, nella giornata di ieri, il presidente federale ha ufficializzato prima il nuovo commissario tecnico e poi il direttore tecnico. Anticipando l'arrivo di una terza figura che si occuperà delle nazionali giovanili e che sarà anche capo-delegazione della prima squadra
Mancini ct e Ranieri dt: annuncio di Malagò e news sulla Nazionale ItalianaVai al contenuto
La ricostruzione degli ultimi folli giorni
L'ufficializzazione di Maldini e Leonardo nei panni di direttore tecnico e advisor, il tentativo di convincere Guardiola a diventare ct degli azzurri, il suo rifiuto, la virata su Pirlo, l'accordo saltato quando ormai sembrava fatta, le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo soli 17 giorni: una ricostruzione fedele e accurata dell'intera vicenda
Italia, da Guardiola alle dimissioni di Maldini e Leonardo: tutte le tappeVai al contenuto
I primi impegni ufficiali di Mancini
Arriveranno a settembre con la Nations League in un girone che non permette affatto distrazioni: Francia, Belgio e Turchia
Quando debutterà Roberto Mancini sulla panchina dell'ItaliaVai al contenuto
I 57 esordienti della prima gestione Mancini
L'ex Inter e City ha fatto debuttare in azzurro 57 giocatori. Li ricordate tutti? Molto difficile. Ecco quali sono stati, tra perni del suo triennio culminato con la conquista dell'Europeo e altri che invece non sono riusciti ad affermarsi a lungo
I 57 esordienti in azzurro sotto la prima gestione ManciniVai al contenuto
Da chi riparte Mancini?
Quali sono i nuovi giocatori che il commissario tecnico potrebbe inserire subito nel giro della sua Nazionale? Ne abbiamo ipotizzati diversi...
Italia, i possibili nomi del nuovo laboratorio ManciniVai al contenuto
Buonasera a tutti. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina e Claudio Ranieri nella figura del direttore tecnico. Avviciniamoci all'inizio della conferenza di presentazione prevista dalle 18.20