Malagò sorride: "La vittoria in Turchia una luce in fondo al tunnel"

Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della Figc Malagò sorride alla prova degli Azzurri: "Questo è il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel". Sul dossier stadi per Euro 2032, Malagò è chiaro: "Non sono pronti, eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier". Infine sugli episodi di violenza contro gli arbitri, Malagò ha ricordato come "la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema" MEDIA-GOL: PIO IL MIGLIORE DAL 1990

Nazionale, stadi e arbitri. È ricco il menu del presidente Figc Malagò il giorno dopo il 4-1 sulla Turchia. Intervenuto a margine della Giunta Coni, Malagò ha commentato il corposo successo di Bursa: "Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge e con ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel". Per Malagò l’elemento-chiave è stato l’innesco di forze fresche: "È stata una bella serata sotto tanti punti di vista, un'atmosfera del genere in una partita della Nazionale non mi era mai capitata, ma i ragazzi sono stati bravissimi. C'è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare. Bisogna lavorare molto, il clima all'interno della squadra è molto buono e Mancini sta facendo la sua parte, così come Ranieri. Siamo contenti, ora andiamo avanti anche se il calendario non è semplice: con la Francia non sarà semplice ma bisogna accettarlo".

"Lo stadio della Roma sarà nel dossier Euro 2032" Il via libera definitivo allo stadio della Roma è un altro elemento positivo da sottolineare mentre si avvicina il momento della scelta degli impianti per Euro 2032: "C'è poco di politica nel dossier, ci sono dei parametri che l'Uefa ci ha mandato, li devi incrociare con gli uffici tecnici. Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno. La chiusura della conferenza dei servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente starà nel dossier". Dei progressi sullo stadio di Pietralata Malagò è decisamente soddisfatto: "Potete immaginare quanto sia contento e penso a Dino Viola, a Franco Sensi, perché è un traguardo non solo della città, non solo della squadra, ma di tutto il movimento. Oggi è il 29 settembre ed io devo, da qui alle prossime 36 ore, prima di partire per Parigi, chiudere il dossier stadi per Euro 2032".