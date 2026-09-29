Klopp, il peggior inizio nella storia della nazionale tedesca

Dopo il pareggio contro l'Olanda e la sconfitta contro la Grecia, l'ex allenatore del Liverpool si è preso un record non voluto: con un punto nelle prime due partite ha peggiorato il primato negativo di Sepp Herberger nel 1937 e Helmut Schon nel 1965 (2 punti)

In estate la Germania aveva scelto Jurgen Klopp per ripartire dopo la delusione al Mondiale. Le prime due partite di Nations League, però, non sono andate come sperato: pareggio per 1-1 contro l'Olanda di Xavi (altro ct al debutto) e sconfitta per 1-0 contro la Grecia in casa. Non era mai successo in tutta la storia che la nazionale tedesca perdesse contro quella ellenica. Con un punto in due partite, Klopp è diventato l'allenatore con il peggior inizio nella storia della Germania. Anche Sepp Herberger nel 1937 e Helmut Schon nel 1965 avevano aperto la loro carriera in nazionale senza vittorie dopo due partite, ma avevano raccolto due pareggi. Entro fine settimana ci saranno altre due occasioni per risollevare la situazione prima che i giocatori tornino nei rispettivi club: il 1° ottobre in casa contro la Serbia (ultima a 0 punti) e il 4 ottobre in Grecia.