Media gol in Nazionale: Pio Esposito è il migliore dagli anni Novanta

6 gol in 11 partite con la maglia della Nazionale italiana: una (super) media di 0,55 reti a partita. Partendo dagli anni Novanta in poi… è lui il migliore di sempre con la maglia azzurra! Davanti anche a un certo Roberto Baggio. Considerando invece l'intera storia della Nazionale italiana, Pio è addirittura 13° all time per media gol. Qui le due classifiche Opta (partendo da chi ha segnato almeno 6 gol come lui)

TURCHIA-ITALIA 1-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE - CALENDARIO