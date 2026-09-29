Media gol in Nazionale: Pio Esposito è il migliore dagli anni Novanta
6 gol in 11 partite con la maglia della Nazionale italiana: una (super) media di 0,55 reti a partita. Partendo dagli anni Novanta in poi… è lui il migliore di sempre con la maglia azzurra! Davanti anche a un certo Roberto Baggio. Considerando invece l'intera storia della Nazionale italiana, Pio è addirittura 13° all time per media gol. Qui le due classifiche Opta (partendo da chi ha segnato almeno 6 gol come lui)
TURCHIA-ITALIA 1-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE - CALENDARIO
- 14 gol in 36 partite
- 11 gol in 28 partite
- 7 gol in 17 partite
- 7 gol in 16 partite
- 25 gol in 57 partite
- 9 gol in 20 partite
- 23 gol in 49 partite
- 13 gol in 27 partite
- 27 gol in 56 partite
- 6 gol in 11 partite
- ANNIBALE FROSSI (1936-1937) — 8 gol / 5 presenze — 1,60
- OMAR SIVORI (1961-1962) — 8 / 9 — 0,89
- JULIO LIBONATTI (1926-1931) — 15 / 17 — 0,88
- SILVIO PIOLA (1935-1952) — 30 / 34 — 0,88
- LUIGI RIVA (1965-1974) — 35 / 42 — 0,83
- GIOVANNI MOSCARDINI (1921-1925) — 7 / 9 — 0,78
- ANGELO SCHIAVIO (1925-1934) — 15 / 21 — 0,71
- GINO ROSSETTI (1927-1930) — 9 / 13 — 0,69
- PAOLO BARISON (1958-1966) — 6 / 9 — 0,67
- RICCARDO CARAPELESE (1947-1956) — 10 / 16 — 0,63
- 11. GIUSEPPE MEAZZA (1930-1939) — 33 / 53 — 0,62
- 12. GINO COLAUSSI (1935-1940) — 15 / 26 — 0,58
- 13. FRANCESCO PIO ESPOSITO (2025-) — 6 / 11 — 0,55
- 14. AMEDEO AMADEI (1949-1953) — 7 / 13 — 0,54
- 15. ADOLFO BALONCIERI (1920-1930) — 25 / 47 — 0,53
- 16. PIERINO PRATI (1968-1974) — 7 / 14 — 0,50
- 17. ROBERTO BAGGIO (1988-2004) — 27 / 56 — 0,48
- 18. MOISE KEAN (2018-) — 13 / 27 — 0,48
- 19. EZIO PASCUTTI (1958-1967) — 8 / 17 — 0,47
- 20. CHRISTIAN VIERI (1997-2005) — 23 / 49 — 0,47
- Da quando Opta ha a disposizione il dato sui minuti giocati in Nazionale (dal 1970), Pio Esposito è anche il secondo all time per miglior media di gol al minuto: uno ogni 101. Meglio solo Chiesa senior, Enrico, con 7 gol in 639 minuti e una media di una rete ogni 91 minuti
- Completa il podio Kean: un gol ogni 104' di media. Nella top 10 anche Quagliarella (138'), Inzaghi (142'), Riva (144'), Vieri (152'), Retegui (153'), Baggio (153') e Pellé (163')
- Con l'ultimo gol segnato, Pio Esposito ha superato quota cinque gol con la Nazionale a 21 anni e 92 giorni. Solamente due giocatori ci sono riusciti da più giovani: Giuseppe Meazza (19 anni e 261 giorni) e Gianni Rivera (21 anni e 78 giorni)