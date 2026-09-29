 Italia, giocatori con migliore media gol in Nazionale. Classifica | Sky Sport
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Media gol in Nazionale: Pio Esposito è il migliore dagli anni Novanta

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6 gol in 11 partite con la maglia della Nazionale italiana: una (super) media di 0,55 reti a partita. Partendo dagli anni Novanta in poi… è lui il migliore di sempre con la maglia azzurra! Davanti anche a un certo Roberto Baggio. Considerando invece l'intera storia della Nazionale italiana, Pio è addirittura 13° all time per media gol. Qui le due classifiche Opta (partendo da chi ha segnato almeno 6 gol come lui)

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