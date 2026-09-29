Secondo Beppe Bergomi, il 4-1 contro la Turchia dà morale perché arrivato con idee, ma avverte: "La difesa deve stare attenta a quanto successo nel secondo tempo. Per dominare il gioco bisogna farlo da lì". Un risultato ottenuto grazie alle differenti scelte di formazione rispetto alla sfida con il Belgio, come spiega Gianfranco Teotino: "I cambi sono stati positivi e chi ha cambiato posizione come Tonali ha reso meglio". Guarda il VIDEO

TURCHIA-ITALIA 1-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE - CALENDARIO