L'amichevole contro il Benin è in programma nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1. Biglietti per il Monumental di Buenos Aires già esauriti, prevista una gigantesca fan zone con maxi schermo vicino allo stadio. Allo storico appuntamento ci saranno anche sette giocatori della Serie A. Messi giocherà solo l'ultima di tre amichevoli: le altre due contro Bolivia e Burkina Faso saranno ugualmente live su Sky e in streaming su NOW GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La last dance di Leo Messi con l'Argentina live in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Una grande storia d'amore, iniziata nel lontano 2005 e arrivata fino al tetto del mondo: quella coppa tanto attesa, sognata, voluta, sfiorata, maledetta (a volte) e poi alla fine vinta nel 2022, da leader assoluto. Ora è il momento dell'ultimo ballo, l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina: l'appuntamento è nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1. Argentina contro Benin. La partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Potrebbe interessarti Messi, maglia speciale per l'addio all'Argentina

Chi parteciperà all'addio di Leo Sono ben sette i giocatori della Serie A presenti nella lista dei convocati di Scaloni che — dunque — prenderanno parte all'addio di Messi: Leonardo Balerdi, Santiago Castro e Matias Soulé della Roma, Nico Paz del Como, Franco Mastantuono della Fiorentina, Nico Gonzalez della Juventus e Lautaro Martinez dell'Inter. Qui l'elenco completo dei convocati per quello che sarà, sicuramente, un appuntamento storico: Portieri : Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City)

: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) Difensori : Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lione), Roman Vega (Zenit San Pietroburgo), Valentín Barco (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras).

: Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lione), Roman Vega (Zenit San Pietroburgo), Valentín Barco (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras). Centrocampisti : Giovani Lo Celso (Betis), Ezequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico González (Juventus), Gianluca Prestiani (Benfica), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool).

: Giovani Lo Celso (Betis), Ezequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico González (Juventus), Gianluca Prestiani (Benfica), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool). Attaccanti: José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami).

Tre amichevoli dell'Argentina: su Sky non solo l'ultima di Messi Come confermato dalla stampa argentina, Leo giocherà solo l'ultima delle tre amichevoli dell'Argentina previste in questa sosta, quella contro il Benin, appunto, ma Sky e NOW ospiteranno in esclusiva anche le altre due partite della Selección: contro la Bolivia nella notte italiana tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, alle 2; e contro il Burkina Faso nella notte italiana tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, sempre alle 2. Il last dance di Messi è invece in programma, come detto, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1. le foto Messi, maglia speciale per l'addio all'Argentina