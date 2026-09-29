Il grande addio di Messi alla nazionale argentina sarà in esclusiva su Sky Sportl'appuntamento
L'amichevole contro il Benin è in programma nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1. Biglietti per il Monumental di Buenos Aires già esauriti, prevista una gigantesca fan zone con maxi schermo vicino allo stadio. Allo storico appuntamento ci saranno anche sette giocatori della Serie A. Messi giocherà solo l'ultima di tre amichevoli: le altre due contro Bolivia e Burkina Faso saranno ugualmente live su Sky e in streaming su NOW
La last dance di Leo Messi con l'Argentina live in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Una grande storia d'amore, iniziata nel lontano 2005 e arrivata fino al tetto del mondo: quella coppa tanto attesa, sognata, voluta, sfiorata, maledetta (a volte) e poi alla fine vinta nel 2022, da leader assoluto. Ora è il momento dell'ultimo ballo, l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina: l'appuntamento è nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1. Argentina contro Benin. La partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.
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Chi parteciperà all'addio di Leo
Sono ben sette i giocatori della Serie A presenti nella lista dei convocati di Scaloni che — dunque — prenderanno parte all'addio di Messi: Leonardo Balerdi, Santiago Castro e Matias Soulé della Roma, Nico Paz del Como, Franco Mastantuono della Fiorentina, Nico Gonzalez della Juventus e Lautaro Martinez dell'Inter. Qui l'elenco completo dei convocati per quello che sarà, sicuramente, un appuntamento storico:
- Portieri: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Difensori: Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lione), Roman Vega (Zenit San Pietroburgo), Valentín Barco (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras).
- Centrocampisti: Giovani Lo Celso (Betis), Ezequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico González (Juventus), Gianluca Prestiani (Benfica), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Attaccanti: José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami).
Tre amichevoli dell'Argentina: su Sky non solo l'ultima di Messi
Come confermato dalla stampa argentina, Leo giocherà solo l'ultima delle tre amichevoli dell'Argentina previste in questa sosta, quella contro il Benin, appunto, ma Sky e NOW ospiteranno in esclusiva anche le altre due partite della Selección: contro la Bolivia nella notte italiana tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, alle 2; e contro il Burkina Faso nella notte italiana tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, sempre alle 2. Il last dance di Messi è invece in programma, come detto, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1.
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Biglietti polverizzati e fan zone fuori dallo stadio
L'attesa per la partitissima dell'addio di Leo è, ovviamente, altissima. Come riportato da Olé, i biglietti sono andati polverizzati in pochi istanti. Nel giro di qualche secondo, molti utenti registrati sul sito valido per l'acquisto si sono trovati incolonnati in una "coda" virtuale di oltre un'ora. Va da sé: chi non è riuscito a collegarsi immediatamente ha trovato tutti i posti esauriti. Proprio per la grande attesa di pubblico, è stata già programmata una gigantesca fan zone a due passi dal Monumental nella Ciudad Universitaria. Maxi schermo per seguire l'ultima di Leo, con tanto di evento musicale e gastronomico, gonfiabili giganti e personaggi in costume che richiameranno la storia di Messi con la nazionale. Per di più, ci saranno anche vari giochi, tra cui una postazione per tirare i rigori con un portiere d'eccezione, quel Sergio Goycochea che noi italiani, ahinoi, conosciamo molto bene dai tempi della semifinale del Mondiale 1990. Insomma, tutto è pronto per una grande festa. Cadranno sicuramente molte lacrime.