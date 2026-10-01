 Pio, Sebastiano e non solo: la formazione di una Nazionale di soli Esposito | Sky Sport
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Da Pio a Sebastiano e Mauro: la formazione di una Nazionale di soli Esposito

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Due fratelli in campo con l'Italia non si vedevano dal 2000 con gli Inzaghi. E pensare che oltre a Pio e Sebastiano c'è anche Salvatore, schierato nel 2022 da Mancini nella sua prima gestione. È la storia della famiglia Esposito, che vanta il quarto cognome più diffuso nel nostro Paese. Ma come potrebbe giocare una Nazionale di soli Esposito? In cinque hanno vestito l'Azzurro, altri potrebbero farlo in futuro. E anche il Ct ha allenato un'Italia... del beach soccer!

NON SOLO GLI ESPOSITO: I FRATELLI IN AZZURRO

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