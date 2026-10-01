Da Pio a Sebastiano e Mauro: la formazione di una Nazionale di soli Esposito
Due fratelli in campo con l'Italia non si vedevano dal 2000 con gli Inzaghi. E pensare che oltre a Pio e Sebastiano c'è anche Salvatore, schierato nel 2022 da Mancini nella sua prima gestione. È la storia della famiglia Esposito, che vanta il quarto cognome più diffuso nel nostro Paese. Ma come potrebbe giocare una Nazionale di soli Esposito? In cinque hanno vestito l'Azzurro, altri potrebbero farlo in futuro. E anche il Ct ha allenato un'Italia... del beach soccer!
- Squadra: Benevento (Serie B)
- In Nazionale: mai convocato
- Squadra: Lucchese (Serie D)
- In Nazionale: mai convocato
- Squadra: Ravenna (Serie C)
- In Nazionale: mai convocato
- Squadra: Lecce (Serie A)
- In Nazionale: mai convocato*
- Squadra: Ragusa (Serie D)
- In Nazionale: mai convocato
- Squadra: ritirato
- In Nazionale: 1 presenza (1975)
- Squadra: Sampdoria (Serie B)
- In Nazionale: 1 presenza (2022)
- Squadra: Atletico Lodigiani (Serie D)
- In Nazionale: mai convocato
- Squadra: ritirato
- In Nazionale: 6 presenze, 0 gol (2004-2006)
- Squadra: Inter (Serie A)
- In Nazionale: 11 presenze, 6 gol (2025-in corso)
- Squadra: Sassuolo (Serie A)
- In Nazionale: 1 presenza, 0 gol (2026-in corso)
- Detto Max, ex attaccante che in Serie A ha giocato con Reggiana, Lazio, Napoli, Perugia, Brescia e Chievo tra gli anni Novanta e Duemila, dopo il ritiro si è spostato in panchina. E ha già allenato una Nazionale italiana, quella di beach soccer. Già, perché dopo aver segnato 32 gol in 48 partite sulla sabbia, aveva guidato proprio gli Azzurri dal 2010 al 2015