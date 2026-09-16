 Serie A, le squadre in gol con più marcatori diversi. Classifica 2026 2027 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, le squadre in gol con più marcatori diversi. La classifica 2026-2027

Serie A fotogallery
21 foto

Contro l'Udinese (con Lautaro assente), l'Inter ha confermato la sua vocazione a mandare in gol più giocatori diversi. Salgono così a 9 i marcatori differenti dei nerazzurri dopo le prime quattro giornate di campionato. Considerando anche la Champions, in Europa solo il Bayern Monaco ha fatto meglio

ALTRE FOTOGALLERY

Fanta Raimondo, i bomber italiani per Mancini

bomber azzurri

Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i...

7 foto

Genoa, la 3^ maglia celebra il compleanno del club

Serie A

Il Genoa ha presentato la nuova terza maglia in occasione del 133° compleanno del club, così come...

55 foto

Gli allenatori esonerati in A: Grosso è il primo

Serie A

Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Arrivato in estate, il classe 1977 diventa...

4 foto

Koeman jr segna una doppietta, ma è un portiere!

PRECEDENTI

Classe 1995, figlio dell'ex Ct dell'Olanda, Ronald Koeman Jr. è il portiere del Telstar e ha...

37 foto
epa13218173 Telstar goalkeeper Ronald Koeman with the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium in Velsen, the Netherlands, 06 September 2026. EPA/Olaf Kraak

Al-Ittihad, ufficiale l'ex Roma Wijnaldum

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri paesi permettono ancora...

177 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Bologna, ufficiale esonero Tedesco: ora Palladino

    Serie A

    Tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del...

    Giulini: "Crediamo a quel che ha detto Maldini"

    cagliari

    In Lega Serie A, il presidente del Cagliari ha commentato la vicenda che ha coinvolto Daniel...

    Calhanoglu salta la Roma, rientrerà dopo la sosta

    inter

    L'Inter ha pubblicato una nota sulle condizioni di Calhanoglu, che ha saltato l'Udinese: "Gli...