Serie A, le squadre in gol con più marcatori diversi. La classifica 2026-2027
Contro l'Udinese (con Lautaro assente), l'Inter ha confermato la sua vocazione a mandare in gol più giocatori diversi. Salgono così a 9 i marcatori differenti dei nerazzurri dopo le prime quattro giornate di campionato. Considerando anche la Champions, in Europa solo il Bayern Monaco ha fatto meglio
- Dovkyk: 1
- Piccoli: 1
- Osmajic: 1
- Vasquez: 1
- Lontani: 1
- Romero: 1
- Mastantuono: 3
- Pellegrino: 2
- Maldini: 2
- Mendy: 1
- Romano: 1
- Adams: 2
- Comuzzo: 1
- Mandragora: 1
- Coulibaly: 2
- Tiago Gabriel: 2
- Gorter: 1
- Raimondo: 4
- Kvernadze: 2
- Bracaglia: 1
- Adams: 1
- Hainaut: 1
- Sagrado: 1
- Yeboah: 1
- Frattesi: 3
- Cancellieri: 1
- Gudmundsson: 1
- Noslin: 1
- Cisse: 2
- Moreira: 2
- Rabiot: 1
- Ramos: 1
* più un autogol (Halhal)
- Ederson: 1
- Krstovic: 1
- Raspadori: 1
- Samardzic: 1
- Scamacca: 1
- Hojlund: 2
- De Bruyne: 1
- Lobotka: 1
- Politano: 1
- Vergara: 1
- Varela: 2
- Colpani: 1
- Mangas: 1
- Robinson: 1
- Zeballos: 1
- Zhegrova: 2
- Bremer: 1
- Gatti: 1
- Koopmeiners: 1
- Gonzalez: 1
- Malen: 6
- Pisilli: 2
- Soulé: 2
- Hermoso: 1
- Mora: 1
- Ekkelenkamp: 2
- Kamara: 2
- Abankwah: 1
- Gueye: 1
- Karlstrom: 1
- Piotrowski: 1
- Baturina: 2
- Diao: 2
- Douvikas: 2
- Kaiki: 1
- Nico Paz: 1
- Ramon: 1
- Adzic: 2
- Berardi: 1
- Bowie: 1
- Doig: 1
- Esposito: 1
- Odenthal: 1
- Volpato: 1
- Calhanoglu: 2
- Esposito: 2
- Lautaro Martinez: 2
- Thuram: 2
- Barella: 1
- Bisseck: 1
- Bonny: 1
- Carlos Augusto: 1
- Zielinski: 1
- Bayern Monaco: 10 marcatori diversi
- Inter: 9
- Atletico Madrid: 8
- Barcellona: 7
- Psg: 7
- Real Madrid: 6
- Liverpool: 5
- Arsenal: 4
- Borussia Dortmund: 4
- Manchester City: 4