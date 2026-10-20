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Giuseppe Signori torna in Nazionale: sarà capo delegazione dell'Italia Under 20

Nazionale
©Getty

L'ex attaccante si occuperà della crescita dei giovani della Nazionale di Carmine Nunziata: "Tornare in azzurro è un'emozione speciale e un grande motivo d'orgoglio". Malagò: "Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile"

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Giuseppe Signori torna in azzurro. L'ex attaccante è il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana Under 20, guidata dall'allenatore Carmine Nunziata. Il 58enne metterà la propria esperienza al servizio dei giovani dopo 28 presenze, 7 gol e un secondo posto al Mondiale 1994 con l'Italia, oltre a 3 titoli di capocannoniere della Serie A con la Lazio e il decimo posto tra i migliori marcatori di sempre del nostro campionato. La nomina arriva da parte di Giovanni Malagò, commissario della Figc, in accordo con il direttore tecnico federale e presidente del Club Italia Claudio Ranieri: "Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in Figc come capo delegazione della Nazionale Under 20", commenta Malagò. "Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l'entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale". "Tornare in azzurro è un'emozione speciale e un grande motivo d'orgoglio, spiega Signori. "Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell'Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno per essere in grado di affrontare il salto sui palcoscenici di primario interesse. Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità, sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla Figc e alla maglia azzurra". Il bergamasco non ha mai giocato nelle nazionali giovanili, essendo esploso a 23 anni nel 'Foggia dei miracoli' di Zdenek Zeman, ma ora aiuterà a creare la prossima generazione azzurra.

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