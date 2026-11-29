Un punto per gli azzurri dopo il pareggio al Mapei Stadium, 0-0 analizzato da Massimiliano Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Ci sono partite che vanno giocate, come a Manchester, e altre che vanno vinte come andava fatto oggi. Finché non lo capiremo ci sarà una mancanza di risultati. Poca cattiveria? Non bisogna accontentarsi della prestazione col City". Sul rigore non concesso nel finale dall'arbitro Guida: "Ha deciso così e bisogna accettarlo" SASSUOLO-NAPOLI 0-0: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICA

Sfuma ancora l'appuntamento con la seconda vittoria di fila in stagione per il Napoli. Finisce 0-0 al Mapei Stadium, pareggio che fa seguito al turno precedente vinto a Torino e di mezzo l'ottimo pareggio in Champions a Manchester. Manca la continuità di risultati agli azzurri, che giocano un primo tempo a ritmi troppo bassi e cercano il jolly nella ripresa. C'è anche un episodio nel finale di partita, rigore invocato dal Napoli (tocco di mano in area di Caleta-Car) ma non concesso da Guida, nato a Pompei e iscritto alla sezione di Torre Annunziata, che come noto arbitrava il Napoli per la prima volta in carriera. Ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel post-partita: "Il rigore? Guida ha deciso così e bisogna accettarlo. Non dobbiamo accettare invece la mancanza di cattiveria sotto porta. Anche a Manchester abbiamo sbagliato parecchio in termini di lucidità. Ci sono delle partite che si devono giocare come quella di Manchester, altre che bisogna vincere come quella di oggi. Il punto di Manchester ci serve per la qualificazione, ma è questione di stare con la testa e volersi andare a prendere le cose come è successo col Torino e in altre partite. Il Sassuolo ha corso molto nel primo tempo, si è difeso bene. Nella ripresa abbiamo aumentato la velocità del pallone, ma ci è mancata la cattiveria. Come me la spiego? È una questione di non accontentarsi sulla prestazione o sul risultato di Manchester, ma ci sono delle partite che si giocano e sono gli scontri diretti, e altre partite che vanno vinte con le buone o con le cattive". Approfondimento Il Sassuolo frena il Napoli: 0-0 al Mapei Stadium

"Bisogna essere arrabbiati" Un secondo tempo ancora in crescita per il Napoli: "Significa che la squadra sta bene - spiega Allegri -, ma non scordiamoci che il Sassuolo, come il Venezia o come la Lazio, hanno avuto un dispendio di energie molto alto per limitarci. Il Sassuolo ha fatto una buona partita: nel primo tempo ha chiuso tutte le linee di passaggio raddoppiando ovunque, normale che nel secondo tempo abbiano un po' mollato i due esterni e noi abbiamo creato di più". E sulla rincorsa alla Champions dal campionato: "La percentuale? Penso sia inutile stare a fare o a dire. Oggi bisogna essere arrabbiati, preparare bene la partita di Lecce e poi vedremo. Bisogna fare un filotto di vittorie: ad oggi non abbiamo ancora fatto due partite di seguito, ma se non riusciamo a capire quali sono le partite da giocare e da vincere ci sarà questa mancanza di risultati". Approfondimento Le pagelle di Sassuolo-Napoli 0-0