Un incontro con Roberto Mancini e Claudio Ranieri, la visita al Museo del Calcio poi al campo a seguire l'allenamento degli azzurri. E' stata una giornata emozionante per Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan, tre ragazzi del Liceo Virgilio di Milano fra i sopravvissuti del tragico rogo avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, ospiti oggi a Coverciano in occasione del primo giorno di raduno della Nazionale per preparare le gare di Nations League contro Francia e Belgio. Dopo mesi di cure ospedaliere e interventi chirurgici Francesca, Leonardo e Kean accompagnati dai genitori sono arrivati in tarda mattinata al centro federale per vivere l'emozione, qui sono stati accolti e hanno scambiato due battute e fatto fotografie con il ct che li aveva invitati il mese scorso e gli ha donato le maglie di Barella, Donnarumma e Pio Esposito in base alle squadre di cui sono tifosi o ai campioni che stimano in modo particolare. Quindi Francesca, Leonardo e Kean che portano ancora i segni di quella terribile notte hanno pranzato assieme ai giocatori nel ristorante di Coverciano tra sorrisi e grandi emozioni.