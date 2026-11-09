Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Mancini: "Ho parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che faccia la scelta giusta"

Nazionale

Alla vigilia delle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, Roberto Mancini è ottimista sul futuro di Nicolò Tresoldi: “Ci ho parlato, è nato in Italia e di papà italiano, secondo me ci sono possibilità” per l’azzurro. Il Ct è convinto della linea verde: “Abbiamo l’obbligo di cercare giovani di qualità, non abbiamo i blocchi delle grandi. Calò fa bene, ma non lo chiamo perché lo dice il procuratore. Ci manca un regista alla Jorginho, Cassano può essere quel giocatore”

ITALIA, I CONVOCATI

A Coverciano, Roberto Mancini illustra alla stampa novità e conferme di questa seconda parentesi azzurra dedicata alla Nations League. La qualificazione ai quarti è ancora più che possibile e passerà, più che dalla sfida con la Francia di giovedì a San Siro (dove c’è già il tutto esaurito) dall’ultima sfida, vero e proprio spareggio contro il Belgio domenica a Bruxelles. Giovani ed esordienti in cima ai pensieri del Ct. Ma oltre a chi c’è già, il tema del giorno è anche un nome che stuzzica tanto e che, si spera, possa sbarcare presto in azzurro: Nicolò Tresoldi, promettentissimo centravanti del Bruges e cuore conteso, almeno finora, con l’U21 tedesca: “Con Tresoldi ci ho parlato io e anche Ranieri. E’ lui deve sentire di giocare con la nostra Nazionale. Essendo nato in Italia, e con il papà italiano, secondo me ci sono delle possibilità. Speriamo faccia la scelta giusta, lui sa quanto valore avrebbe per noi”.

 

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Infortunio muscolare per Kalulu: niente Francia

juventus

Nuovo infortunio per il club bianconero. Dopo la partita giocata ieri a Firenze, Pierre Kalulu ha...

Ha tutte le maglie di Messi: e Leo gliele firma!

video

Si era presentato all’appuntamento in ciabatte, pensando di non doverci perdere tanto tempo....

Catania si gode il super gol di Cicerelli. VIDEO

SERIE C

Il Catania torna a vincere e si prende tre punti contro il Sorrento. Grande protagonista il suo...

Momento Napoli fra rapporti tesi e ritiro

sky calcio club

Nel video da Sky Calcio Club un’analisi profonda del momento del Napli con diverse possibili...

Milan, il paradosso di Ramos l’altruista

sky calcio club

Gonzalo Ramos è il centravanti del Milan, non segna ma è lo stesso uno dei giocatori più...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE