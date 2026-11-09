Mancini: "Ho parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che faccia la scelta giusta"

Alla vigilia delle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, Roberto Mancini è ottimista sul futuro di Nicolò Tresoldi: “Ci ho parlato, è nato in Italia e di papà italiano, secondo me ci sono possibilità” per l’azzurro. Il Ct è convinto della linea verde: “Abbiamo l’obbligo di cercare giovani di qualità, non abbiamo i blocchi delle grandi. Calò fa bene, ma non lo chiamo perché lo dice il procuratore. Ci manca un regista alla Jorginho, Cassano può essere quel giocatore”

A Coverciano, Roberto Mancini illustra alla stampa novità e conferme di questa seconda parentesi azzurra dedicata alla Nations League. La qualificazione ai quarti è ancora più che possibile e passerà, più che dalla sfida con la Francia di giovedì a San Siro (dove c’è già il tutto esaurito) dall’ultima sfida, vero e proprio spareggio contro il Belgio domenica a Bruxelles. Giovani ed esordienti in cima ai pensieri del Ct. Ma oltre a chi c’è già, il tema del giorno è anche un nome che stuzzica tanto e che, si spera, possa sbarcare presto in azzurro: Nicolò Tresoldi, promettentissimo centravanti del Bruges e cuore conteso, almeno finora, con l’U21 tedesca: “Con Tresoldi ci ho parlato io e anche Ranieri. E’ lui deve sentire di giocare con la nostra Nazionale. Essendo nato in Italia, e con il papà italiano, secondo me ci sono delle possibilità. Speriamo faccia la scelta giusta, lui sa quanto valore avrebbe per noi”.

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