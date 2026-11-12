Luci a San Siro per l'Italia di Mancini. Un po' più di ombre per Donnarumma. La serata era iniziata, per la prima volta da qualche anno, con gli applausi del pubblico della "Scala del calcio" ma dopo appena 10' è arrivato un grave errore in impostazione che ha portato al vantaggio della Francia. Gigio si è poi parzialmente riscattato con alcuni interventi importanti, soprattutto su Barcola e Rabiot. Guarda il VIDEO qui sopra

Poteva costare molto caro l'errore di Gigio Donnarumma dopo 10' di Italia-Francia. Il portiere del Manchester City punta sulla costruzione dal basso, sbagliando completamente il passaggio per Bastoni e consegnando il pallone direttamente a Olise che non ha avuto problemi a portare in vantaggio la Francia. Un errore pesante in una sera iniziata tra gli applausi di San Siro che l'ex portiere del Milan non sentiva già da un po' in questo stadio. Fortunatamente per Gigio, l'Italia è riuscita a ribaltare il risultato. Resta la macchia in una prestazione dove Donnarumma è stato comunque decisivo nelle conclusioni di Barcola (tiro causato dopo un suo errore in uscita, come si può vedere dal video) e di Rabiot.