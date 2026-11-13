Pio Esposito in Nazionale: il confronto gol con gli altri bomber dell'Italia e del mondo
Pio Esposito non si vuole più fermare: con l'ultima doppietta è salito a quota 9 reti in 14 partite con la Nazionale. Riuscirà a superare il primato di Riva? La media gol finora è minore, ma è avanti rispetto ad altri ex bomber Azzurri e a centravanti che hanno fatto la storia di questo secolo
- Gli mancava giusto la prima doppietta ed è arrivata anche quella. Pio Esposito continua a registrare numeri eccellenti con la maglia dell'Italia e giovedì ha messo al tappeto anche la Francia, con due centri che fanno salire il bilancio complessivo in azzurro a 9 gol in 14 presenze, di cui la metà iniziate da titolare. Fanno 9 reti realizzate in 795 minuti, ovvero una ogni 88 minuti, e a 21 anni sogna già di arrivare in doppia cifra.
- Riva: 16 gol dopo 14 partite in Azzurro (35 totali)
- Meazza: 12 gol (33 totali)
- Piola: 13 gol (30 totali)
- Del Piero: 7 gol (27 totali)
- Baggio: 6 gol (27 totali)
- Vieri: 8 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Rossi: 7 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Graziani: 7 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Filippo Inzaghi: 6 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Toni: 6 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Balotelli: 4 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Kean: 4 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Altobelli: 3 gol dopo 14 partite con l'Italia
- Immobile: 1 gol dopo 14 partite con l'Italia
- ERVING HAALAND (Norvegia): 9 gol dopo 14 partite (65 in totale)
- LAUTARO MARTINEZ (Argentina): 9 gol dopo 14 partite (42 in totale)
- LIONEL MESSI (Argentina): 4 gol dopo 14 partite (126 in totale)
- CRISTIANO RONALDO (Portogallo): 3 gol dopo 14 partite (146 in totale)
- KYLIAN MBAPPÉ (Francia): 3 gol dopo 14 partite (67 in totale)
- MIROSLAV KLOSE (Germania): 12 gol dopo 14 partite (71 in totale)
- RONALDO (Brasile): 8 gol dopo 14 partite (62 in totale)
- NEYMAR (Brasile): 8 gol dopo 14 partite (80 in totale)
- GONZALO HIGUAIN (Argentina): 7 gol dopo 14 partite (31 in totale)
- DAVID VILLA (Spagna): 7 gol dopo 14 partite (59 in totale)
- LUIS SUAREZ (Uruguay): 6 gol dopo 14 partite (69 in totale)
- HARRY KANE (Inghilterra): 5 gol dopo 14 partite (92 in totale)
- KARIM BENZEMA (Francia): 4 gol dopo 14 partite (37 in totale)
- ROBERT LEWANDOWSKI (Polonia): 3 gol dopo 14 partite (92 in totale)
- ZLATAN IBRAHIMOVIC (Svezia): 2 gol dopo 14 partite (62 in totale)
- ROMELU LUKAKU (Belgio): 2 gol dopo 14 partite (94 in totale)