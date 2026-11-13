 Pio Esposito in Nazionale: confronto gol con attaccanti Italia, Europa e mondo | Sky Sport
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Pio Esposito in Nazionale: il confronto gol con gli altri bomber dell'Italia e del mondo

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Pio Esposito non si vuole più fermare: con l'ultima doppietta è salito a quota 9 reti in 14 partite con la Nazionale. Riuscirà a superare il primato di Riva? La media gol finora è minore, ma è avanti rispetto ad altri ex bomber Azzurri e a centravanti che hanno fatto la storia di questo secolo

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