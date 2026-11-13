Pio Esposito non si vuole più fermare: con l'ultima doppietta è salito a quota 9 reti in 14 partite con la Nazionale. Riuscirà a superare il primato di Riva? La media gol finora è minore, ma è avanti rispetto ad altri ex bomber Azzurri e a centravanti che hanno fatto la storia di questo secolo

ITALIA-FRANCIA 3-1: GLI HIGHLIGHTS