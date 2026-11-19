Nessun accordo con la Nazionale Usa dopo l'addio di Pochettino e neanche altre offerte arrivate dall'Arabia Saudita saranno prese in considerazione al momento da Pep Guardiola. A dirlo è il suo agente Josep Maria Orobitg al quotidiano sportivo arabo Al-Riyadiya: "Abbiamo ricevuto offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni, ma Guardiola si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione. Pep inizierà a discutere del suo futuro prima dell'inizio della prossima stagione, questa è una decisione definitiva". Una chiusura netta dunque alle voci che volevano Guardiola come possibile sostituto di Pochettino. Il 55enne allenatore spagnolo era stato corteggiato anche dalla nazionale italiana nel breve periodo di gestione affidata a Maldini e Leonardo dall'attuale commissario della Figc Giovanni Malagò

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