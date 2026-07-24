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Andrea Pirlo, carriera e storia del futuro Ct della Nazionale

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In campo era per tutti il Maestro, ora l’Italia è pronta ad affidare a lui la panchina della Nazionale: Maldini e Leonardo, che lo conoscono bene, sono certi che le idee non gli manchino, così come non gli sono mai mancate quando regnava in mezzo al campo. Con l'amico Gattuso come "scudiero" e sfiorando la possibilità di giocare accanto a... Pep Guardiola

PIRLO FUTURO CT: LE NEWS LIVE

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