Leoni al Liverpool quasi da podio: è la quarta cessione più cara del Parma
I nomi nella top 20 Transfermarkt fanno impressione: sette colpi (tra cui tutto il podio al completo) sono in lire, Giovanni Leoni al Liverpool si piazza subito alle loro spalle al quarto posto. Record per Inter e Juve che hanno comprato ben dieci giocatori dal Parma
- Dal Parma alla Juventus per 11 milioni di euro
- Estate 2012
- Dal Parma* al Milan per 11 milioni di euro
- Estate 2002
- Dal Parma alla Juventus per 11,5 milioni di euro
- Estate 2004
- Dal Parma alla Juventus per 14 milioni di euro
- Estate 2003
- Dal Parma alla Fiorentina per 15 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 1999
- Dal Parma* al Borussia Dortmund per 15 milioni di euro
- Estate 2003
- Dal Parma alla Fiorentina per 15 milioni di euro
- Estate 2025
- Dal Parma all'Inter per 18 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 2001
- Dal Parma all'Inter per 22,1 milioni di euro
- Estate 2002
- Dal Parma al Chelsea per 22,7 milioni di euro
- Estate 2003
- Dal Parma all'Inter per 23 milioni di euro
- Estate 2002
- Dal Parma all'Inter per 23 milioni di euro
- Estate 2025
- Dal Parma all'Inter per 23,4 milioni di euro
- Gennaio 2004
- Dal Parma alla Milan per 25 milioni di euro
- Estate 2005
- Dal Parma al Borussia Dortmund per 25,5 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 2001
- Dal Parma alla Lazio per 30 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 1999
- Dal Parma al Liverpool per 31 milioni di euro più 4 di bonus
- Estate 2025
- Dal Parma alla Juventus per 36,15 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 2001
- Dal Parma alla Juventus per 52,88 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 2001
- Dal Parma alla Lazio per 56,81 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Estate 2000