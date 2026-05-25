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Europa League 2026 2027, le squadre qualificate e le possibili avversarie di Milan e Juve

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Con la conclusione dei campionati europei si definisce il quadro dell'Europa League 2026/27 che si concluderà con la finale di Francoforte il 26 maggio 2027. Juventus e Milan conosceranno le proprie avversarie il 28 agosto, al termine dei turni preliminari che da luglio determineranno le ultime qualificate alla fase campionato. Di seguito le squadre già qualificate e tutte quelle che dovranno passare per i preliminari dal primo turno di luglio fino al play-off di agosto

LE SQUADRE QUALIFICATE IN CHAMPIONS

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