Europa League 2026 2027, le squadre qualificate e le possibili avversarie di Milan e Juve
Con la conclusione dei campionati europei si definisce il quadro dell'Europa League 2026/27 che si concluderà con la finale di Francoforte il 26 maggio 2027. Juventus e Milan conosceranno le proprie avversarie il 28 agosto, al termine dei turni preliminari che da luglio determineranno le ultime qualificate alla fase campionato. Di seguito le squadre già qualificate e tutte quelle che dovranno passare per i preliminari dal primo turno di luglio fino al play-off di agosto
- Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta).
- Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.
- Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference
- MILAN (Italia)
- JUVENTUS (Italia)
- BORNEMOUTH (Inghilterra)
- SUNDERLAND (Inghilterra)
- REAL SOCIEDAD (Spagna)
- CELTA VIGO (Spagna)
- BAYER LEVERKUSEN (Germania)
- HOFFENHEIM (Germania)
- MARSIGLIA (Francia)
- RENNES (Francia)
- AZ (Olanda)
- TORREENSE (Portogallo)
- Oltre alle squadre che entrano direttamente nella fase campionato, ce ne sono altre che dovranno guadagnarsi il posto attraverso i turni preliminari
- Sono ben quattro i turni previsti, a partire da luglio: le squadre delle federazioni minori entreranno già dal primo, mentre quelle di livello più alto si aggiungeranno nei turni successivi
- Anche le squadre eliminate dai preliminari di Champions League potranno essere ripescate in Europa League
- HAJDUK SPALATO (Croazia)
- VOJVODINA (Serbia)
- DYNAMO KIEV (Ucraina)
- ERENCVÁROS (Ungheria)
- UNIVERSITATEA CLUJ (Romania)
- ŽILINA (Slovacchia)
- ALUMINIJ (Slovenia)
- CSKA SOFIA (Bulgaria)
- QARABAĞ (Azerbaigian)
- DERRY CITY (Irlanda)
- SHERIFF TIRASPOL (Moldavia)
- VESTRI (Islanda)
- TWENTE (Olanda)
- BENFICA (Portogallo)
- ANDERLECHT (Belgio)
- VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)
- BESIKTAS (Turchia)
- TROMSØ (Norvegia)
- PAOK (Grecia)
- MIDTJYLLAND (Danimarca)
- ST. GALLEN (Svizzera)
- HAMMARBY (Svezia)
- Le squadre che hanno passato il primo turno preliminare
- Le squadre eliminate dal secondo turno di Champions League
- RED BULL SALISBURGO (Austria)
- RANGERS (Scozia)
- JAGIELLONIA (Polonia)
- Le nove squadre vincitrici del turno precedente
- Riservato alle 12 squadre eliminate nel secondo turno preliminare di Champions League
- SINT-TRUIDEN (Belgio)
- KARVINÁ (Rep. Ceca)
- TRABZONSPOR (Turchia)
- LILLESTRØM (Norvegia)
- OFI CRETA (Grecia)
- Le 6 squadre eliminate dal terzo turno di Champions League
- Le 13 squadre vincitrici del terzo turno preliminare