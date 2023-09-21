 Italia, i calciatori con più presenze in Nazionale nella storia | Sky Sport
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Italia, i giocatori con più presenze in Nazionale: Donnarumma 'vede' la top 10

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Portiere e capitano degli Azzurri, Donnarumma prosegue la sua scalata tra i più presenti di sempre con la maglia della Nazionale. A 27 anni Gigio ha già disputato 85 partite con l'Italia e 'vede' la top 10 all-time. Intanto Barella entra tra i 25 protagonisti che hanno disputato più partite. Ancora lontano il leader assoluto...

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