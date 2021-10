Il difensore della Juve, scendendo in campo contro la Spagna nella finale di Nations League, raggiunge il mitico portiere della Juve campione del Mondo nell'82 a quota 112 presenze, una in meno del suo gemello difensivo Chiellini. Vediamo chi sono i primi 10 giocatori per numero di partite giocate con l'Italia

