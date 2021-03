2/24

FABIO BAZZANI.

3 presenze con la maglia azzurra per l'ex centravanti che fa il suo esordio nell'amichevole persa per 3-1 in Polonia il 12 novembre 2003. La convocazione è un premio alla grande crescita dell'attaccante della Samp che chiuderà quella stagione per la seconda volta di fila in doppia cifra, la prima in maglia blucerchiata