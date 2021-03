Esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar per l'Italia che, al Tardini, affronta l'Irlanda del Nord. Mancini sceglie Locatelli regista, con Pellegrini preferito a Barella. Immobile al centro dell'attacco, Berardi e Insigne ai lati. Baraclough opta per la difesa a 4, in avanti spazio a Whyte e Magennis