Italia, i convocati dopo aver giocato in altre nazionali giovanili: Palma è l'ultimo
Matteo Palma è solo l'ultimo di una lista di calciatori che, dopo aver rappresentato un altro Paese a livello giovanile, hanno risposto alla chiamata dell'Italia maggiore. Il difensore classe 2008 dell'Udinese è stato convocato da Mancini per questa sosta dopo il via libera della Fifa al cambio di nazionalità. E l'Italia spera che questo elenco possa allungarsi ancora con l'arrivo di Nicolò Tresoldi. Di seguito l'elenco
- Cresciuto in Germania da padre italiano e madre tedesca, ha iniziato il suo percorso con l'Italia Under 15, per poi vestire la maglia della Germania Under 16 e Under 17. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera della Fifa al cambio di status, che ha permesso a Mancini di convocare il difensore classe 2008 per la prima volta in Nazionale maggiore.
- Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili svizzere, dall'Under 16 all'Under 20, per poi scegliere l'Italia nel settembre 2026. Mancini lo ha subito lanciato titolare nella scorsa sosta contro il Belgio il 25 settembre all'Olimpico.
- Nato negli Stati Uniti, ha giocato quattro partite con l'Under 15 americana prima delle convocazioni nel Canada maggiore nel 2022, senza esordire. Dal 2023 ha scelto la strada azzurra, vincendo subito l'Europeo Under 19 e passando poi da Under 20 e Under 21. Il 3 giugno 2026, contro il Lussemburgo, il debutto con la Nazionale maggiore.
- Due gol nelle prime due uscite in Nazionale, nel marzo 2023: così Retegui si presentò ai tifosi azzurri, quando giocava ancora nel Tigre. Prima della chiamata di Mancini aveva rappresentato l'Argentina Under 19 e Under 20, partecipando anche ai Giochi sudamericani del 2018. Non è stato mai impiegato nell’Albiceleste maggiore.
- Nel 2019 raggiunse il ritiro dell'Italia Under 21 convocato da Di Biagio, ma lo lasciò poco dopo per inseguire il sogno Brasile: aveva già giocato nell'Under 20 verdeoro e sarebbe passato anche dall'Under 23. Nel 2022 il ripensamento e la scelta azzurra con Mancini. La sua unica presenza con l'Italia arrivò il 14 giugno 2022, entrando nel finale del primo tempo della sconfitta per 5-2 contro la Germania in Nations League.
- La sua unica presenza con l'Italia coincide con una serata amarissima: la sconfitta contro la Macedonia del Nord del 24 marzo 2022 che impedì all'Italia di qualificarsi al Mondiale in Qatar. Joao Pedro aveva già disputato un Mondiale, quello Under 17 del 2009 con il Brasile, e con la Seleçao aveva partecipato anche al Campionato sudamericano di categoria. Poi la scelta azzurra durante gli anni al Cagliari.
- Dal Brasile Under 20 all'Italia campione d'Europa. Nel 2009 raggiunse con i verdeoro la finale del Mondiale di categoria, persa ai rigori contro il Ghana. Dodici anni dopo la scelta azzurra: esordio contro la Lituania il 31 marzo 2021 e, pochi mesi più tardi, il trionfo a Euro 2020 con la squadra di Mancini. In totale ha raccolto 14 presenze in azzurro.
- Con l'Italia ha collezionato 29 presenze dal 2018 al 2023 e ha vinto Euro 2020, giocando da titolare la finale contro l'Inghilterra. Prima dell'azzurro aveva vestito la maglia del Brasile Under 17, con la quale ha vinto un Sudamericano e partecipato al Mondiale di categoria nel 2011. Nel settembre 2018 l'esordio con l'Italia.
- Tre presenze con l'Italia, tutte nel 2014, l'unica in gara ufficiale nella sfida contro l'Inghilterra al Mondiale in Brasile. Prima dell'azzurro aveva vestito la maglia dell'Argentina Under 20, vincendo il Mondiale di categoria nel 2005 insieme a Lionel Messi. Venne schierato titolare in tutte e sette le partite di quel torneo, ma non ha mai giocato nell'Albiceleste maggiore.
- Trenta presenze e un gol con l'Italia dal 2011 al 2016, a Euro 2016 ha indossato anche la maglia numero 10. Prima dell'azzurro aveva rappresentato il Brasile a livello giovanile. Sul centrocampista c'è un caso particolare: disputò due incontri della Gold Cup 2003 (torneo per nazionali maggiori) ma i brasiliani parteciparono con la squadra Under 23. Nel 2011 la Fifa diede il suo ok al passaggio all'Italia.
- Il prossimo potrebbe essere Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges che veste la maglia della Germania U21. Nato a Cagliari e figlio dell'ex azzurrino Emanuele, è corteggiato da Mancini, che in conferenza ha raccontato: "Con Tresoldi ci ho parlato io e anche Ranieri. Essendo nato in Italia, e con il papà italiano, secondo me ci sono delle possibilità. Speriamo faccia la scelta giusta, lui sa quanto valore avrebbe per noi". Tresoldi ha rimandato la decisione a dopo l'Europeo U21 dell'estate 2027, che disputerà con la Germania