 L'Italia dopo altre nazionali: Palma è l'ultimo, i precedenti tra campioni e meteore | Sky Sport
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Italia, i convocati dopo aver giocato in altre nazionali giovanili: Palma è l'ultimo

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Matteo Palma è solo l'ultimo di una lista di calciatori che, dopo aver rappresentato un altro Paese a livello giovanile, hanno risposto alla chiamata dell'Italia maggiore. Il difensore classe 2008 dell'Udinese è stato convocato da Mancini per questa sosta dopo il via libera della Fifa al cambio di nazionalità. E l'Italia spera che questo elenco possa allungarsi ancora con l'arrivo di Nicolò Tresoldi. Di seguito l'elenco

ITALIA-FRANCIA, LA CONFERENZA DI MANCINI LIVE

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Dalle altre nazionali all'Italia: Palma è l'ultimo

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