Matteo Palma è solo l'ultimo di una lista di calciatori che, dopo aver rappresentato un altro Paese a livello giovanile, hanno risposto alla chiamata dell'Italia maggiore. Il difensore classe 2008 dell'Udinese è stato convocato da Mancini per questa sosta dopo il via libera della Fifa al cambio di nazionalità. E l'Italia spera che questo elenco possa allungarsi ancora con l'arrivo di Nicolò Tresoldi. Di seguito l'elenco

ITALIA-FRANCIA, LA CONFERENZA DI MANCINI LIVE