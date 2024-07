L’Under 19 di Bernardo Corradi si prepara all’Europeo di categoria, a cui si presenta da campione in carica. Sono 27 i convocati dal Ct per il raduno, al termine del quale verranno ufficializzati i nomi dei 20 prescelti per il torneo. In gruppo anche le novità Pafundi e Camarda, con il rossonero reduce dal trionfo con l’Under 17