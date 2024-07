Semifinale sfortunata per la squadra di Corradi, che crea più occasioni senza riuscire a concretizzarle. Pafundi sfiora il palo su punizione nel primo tempo, nella ripresa Zeroli fallisce una comoda occasione in area e nei supplementari Ebone, entrato al posto di Camarda, non sfrutta un regalo del portiere avversario Jimenez. Al 100' Fortuny trova il gol decisivo. La Spagna spreca poi alcune chance per il raddoppio e ora attende la vincente di Francia-Ucraina