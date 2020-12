7/18

FEDERICO COME ENRICO CHIESA nella FIORENTINA - Viola entrambi. Per papà Enrico 87 partite, 45 gol e una Coppa Italia. Fede ha esordito in A con la stessa maglia, curiosamente contro il suo presente, la Juve. Non l'unico precedente da quelle partie, come loro anche Andrea e Riccardo Sottil.