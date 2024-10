Lautaro Martinez si conferma in vetta alla classifica dei giocatori più preziosi della Serie A dopo l'ultimo aggiornamento di metà ottobre: è l'unico sopra i cento milioni (110, per l'esattezza). Leao perde posizioni (-15 milioni) e scende dal podio. Balzo in classifica per Pulisic e Yildiz: vediamo la top 20 assoluta e i 5 giocatori più rivalutati e più svalutati secondo le stime di Transfermarkt

