 I giocatori che hanno esordito in Nazionale prima di debuttare in Serie A | Sky Sport
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FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 23: Mohamed Ali Zoma of Italy in action during Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on September 23, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images)

I giocatori esordienti in Nazionale prima di debuttare in Serie A: Zoma sarà il 19°?

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©Getty

Al via il nuovo ciclo della Nazionale targata Roberto Mancini, Ct che punta anche sui nuovi talenti azzurri. Uno di questi è Mohamed Alì Zoma, attaccante classe 2003 che potrebbe entrare nel ristretto gruppo dei calciatori esordienti prima con l'Italia che in Serie A. In tanti ci sono riusciti negli ultimi anni, ma il il primo protagonista risale addirittura a 97 anni fa. Li ricordate tutti? Ecco i precedenti

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