I giocatori esordienti in Nazionale prima di debuttare in Serie A: Zoma sarà il 19°?
Al via il nuovo ciclo della Nazionale targata Roberto Mancini, Ct che punta anche sui nuovi talenti azzurri. Uno di questi è Mohamed Alì Zoma, attaccante classe 2003 che potrebbe entrare nel ristretto gruppo dei calciatori esordienti prima con l'Italia che in Serie A. In tanti ci sono riusciti negli ultimi anni, ma il il primo protagonista risale addirittura a 97 anni fa. Li ricordate tutti? Ecco i precedenti
- C'è anche Momo, attaccante classe 2003 in forza al Norimberga (Serie B tedesca) tra i primi convocati della nuova Italia di Roberto Mancini.
- Nato a Merate da madre ivoriana e padre burkinabé, Mohamed Alì è cresciuto nel vivaio dell'AlbinoLeffe prima di sfondare in prima squadra (Serie C) e guadagnarsi il trasferimento in Germania dove sta segnando a raffica.
- Zoma potrebbe diventare il 19° giocatore a esordire prima in Nazionale che in Serie A.
- Convocato da Mancini a settembre 2018, Nicolò Zaniolo non aveva ancora debuttato in Serie A ma rimandò il suo esordio in azzurro a marzo 2019 quando era già stato schierato dalla Roma.
- Stesso discorso per Sandro Tonali, chiamato dal Ct a novembre 2018 (quando era al Brescia in B) ma debuttante solo nell'ottobre seguente quando aveva già assaggiato la massima serie.
- Alex Meret, convocato da Ventura nel 2017, fu però lanciato dal 'Mancio' nel 2019 (nel frattempo aveva debuttato in A con la Spal)
- Esordio in Nazionale: Italia-Ungheria 2-1 (Nations League, 7 giugno 2022)
- Età: 23 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Frosinone
- Esordio in Serie A: Verona-Napoli 2-5 (15 agosto 2022)
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 22 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Sampdoria
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Inghilterra-Italia 0-0 (Nations League, 11 giugno 2022)
- Età: 21 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Spal
- Esordio in Serie A: Spezia-Roma 0-2 (22 gennaio 2023)
- Esordio in Nazionale: Grecia-Italia 0-1 (amichevole, 7 giugno 2026)
- Età: 21 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Serie C
- Squadra: Juventus Next Gen
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 18 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Bundesliga
- Squadra: Borussia Dortmund
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Grecia-Italia 0-1 (amichevole, 7 giugno 2026)
- Età: 18 anni
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Campionato: Bundesliga
- Squadra: Borussia Dortmund
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Inghilterra-Italia 1-2 (amichevole, 27 marzo 2002)
- Età: 22 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Empoli
- Esordio in Serie A: Parma-Messina 0-0 (12 settembre 2004)
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 22 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Catanzaro
- Esordio in Serie A: Napoli-Bologna 1-0 (13 settembre 2026)
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 22 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Venezia
- Esordio in Serie A: Venezia-Lecce 0-2 (23 agosto 2026)
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 21 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Ligue 1
- Squadra: Paris FC
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 21 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Bundesliga
- Squadra: Borussia Dortmund
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Lussemburgo-Italia 0-1 (amichevole, 3 giugno 2026)
- Età: 20 anni
- Presenze: 2
- Gol: 0
- Campionato: Bundesliga
- Squadra: Borussia Monchengladbach
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Inghilterra-Italia 0-0 (Nations League, 11 giugno 2022)
- Età: 23 anni
- Presenze: 8
- Gol: 0
- Campionato: Serie B
- Squadra: Frosinone
- Esordio in Serie A: Juventus-Spezia 2-0 (31 agosto 2022)
- Esordio in Nazionale: Italia-Stati Uniti 1-0 (amichevole, 20 novembre 2018)
- Età: 25 anni
- Presenze: 9
- Gol: 4
- Campionato: Bundesliga
- Squadra: Hoffenheim
- Esordio in Serie A: mai giocato
- Esordio in Nazionale: Italia-Germania 1-1 (Nations League, 4 giugno 2022)
- Età: 18 anni
- Presenze: 13
- Gol: 1
- Campionato: Super League svizzera
- Squadra: Zurigo
- Esordio in Serie A: Fiorentina-Torino 1-2 (5 settembre 2026)
- Esordio in Nazionale: Italia-Portogallo 6-1 (amichevole, 1 dicembre 1929)
- Età: 22 anni
- Presenze: 23
- Gol: 8
- Campionato: Divisione Nazionale B
- Squadra: Bari
- Esordio in Serie A: Modena-Roma 1-1 (28 settembre 1930)
- Esordio in Nazionale: Italia-Inghilterra 1-2 (qualificazioni europee, 23 marzo 2023)
- Età: 23 anni
- Presenze: 28
- Gol: 11
- Campionato: Primera División (Argentina)
- Squadra: Tigre
- Esordio in Serie A: Genoa-Fiorentina 1-4 (19 agosto 2023)
- Esordio in Nazionale: Italia-Inghilterra 1-2 (amichevole, 15 agosto 2012)
- Età: 19 anni
- Presenze: 51
- Gol: 3
- Campionato: Ligue 1
- Squadra: Psg
- Esordio in Serie A: mai giocato