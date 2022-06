1/21 ©IPA/Fotogramma

All'esordio in Nazionale maggiore, in Nations League contro la Germania, si è subito reso protagonista servendo a Pellegrini l'assist per il gol del momentaneo vantaggio azzurro e ha mostrato giocate davvero interessanti. Ora, per Wilfried Gnonto, potrebbe arrivare il momento del gol: l'attaccante dello Zurigo verrà lanciato da Mancini dall'inizio contro l'Ungheria e, qualora andasse in rete, a 18 anni, 7 mesi e 9 giorni diverrebbe il marcatore più giovane della storia della Nazionale. Ma chi sono stati finora i più giovani in gol con la maglia dell'Italia? Eccoli

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA CONTRO L'UNGHERIA