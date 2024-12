Non si ferma più l'Atalanta di Gasperini, che infila la nona vittoria di fila in campionato e prende il volo con altri due gol di testa. Quali sono le squadre e i giocatori che hanno segnato più volte in 'modalità aerea'? La specialista assoluta vanta anche il bomber ad alta quota della Serie A (dati Opta)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT