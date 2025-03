Sesto successo di fila della Roma, imbattuta addirittura da 13 giornate dopo una complicatissima prima metà di campionato. Ma come cambierebbe la classifica di Serie A se si contasse solo il girone di ritorno? C'è chi non ha mai vinto, Napoli e Atalanta perderebbero il posto in Champions a differenza della Juventus. E l'Inter si ritroverebbe a -3 dalla capolista...

