Va prestata grande attenzione ai diffidati che scenderanno in campo in questa giornata in particolare, dato che quella seguente propone parecchi scontri diretti, sia al vertice che per la salvezza. Nel Napoli Anguissa e Di Lorenzo saltano il Bologna se si fanno ammonire contro il Milan; Lookman a rischio per la Lazio, l’Inter ha Barella, Mkhitaryan e Pavard in diffida. Ecco chi rischia di saltare la 31^, al netto di nuove squalifiche che potrebbero arrivare dopo la prossima giornata

INDISPONIBILI E SQUALIFICATI