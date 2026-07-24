La prima Italia di Pirlo: chi c'era in squadra al suo esordio in Nazionale nel 2002
Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'ex centrocampista tornerà a Coverciano in una veste diversa, dopo averlo frequentato per anni da calciatore. Per lui sarà un secondo esordio con la Nazionale maggiore, questa volta da ct, a 24 anni dal debutto in campo avvenuto nel 2002. In quella partita era presente anche Gattuso, ultimo ct prima della gestione ad interim affidata a Baldini. Ma ricordi chi erano gli altri compagni di squadra di Pirlo?
- Paolo Maldini e Leonardo hanno individuato in Andrea Pirlo l'uomo giusto da cui far partire il nuovo corso azzurro. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo dovrà prima risolvere il contratto che lo lega allo United FC di Dubai, poi sarà libero di firmare e diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale.
- Pirlo conosce molto bene l'ambiente azzurro. L'ex centrocampista ha trascorso gran parte della sua carriera a Coverciano, luogo che ha iniziato a frequentare già ai tempi delle Nazionali giovanili. Tra i momenti più significativi della sua carriera c'è la finale degli Europei U21 del giugno 2000, quando realizzò una doppietta contro la Repubblica Ceca, trascinando la squadra allenata da Marco Tardelli alla conquista del titolo.
- Impossibile, ovviamente, non menzionare la vittoria del Mondiale 2006. Prima di quella storica impresa, però, c'è stato l'esordio in Nazionale maggiore. Pirlo debuttò il 7 settembre 2002 contro l'Azerbaigian, entrando al 76' della sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2004, vinta 2-0 dagli Azzurri grazie all'autogol di Akhmedov e alla rete di Del Piero. In panchina sedeva Giovanni Trapattoni, ma ricordi chi erano i suoi compagni di squadra?
- Portiere: GIANLUIGI BUFFON
- Terzino destro: CHRISTIAN PANUCCI
- Difensore centrale: ALESSANDRO NESTA
- Difensore centrale: FABIO CANNAVARO
- Terzino sinistro: FRANCESCO COCO
- Mezzala destra: GENNARO GATTUSO
- Centrocampista centrale: LUIGI DI BIAGIO
- Mezzala sinistra: DAMIANO TOMMASI
- Trequartista: ALESSANDRO DEL PIERO
- Attaccante: CHRISTIAN VIERI
- Attaccante: FILIPPO INZAGHI
- FRANCESCO TOLDO
- MARK IULIANO
- LUCIANO ZAURI
- MASSIMO ODDO
- ANDREA PIRLO (dal 76' al posto di Inzaghi)
- MASSIMO AMBROSINI (dal 58' al posto di Di Biagio)
- VINCENZO MONTELLA (dal 58' al posto di Vieri)
- Commissario tecnico: GIOVANNI TRAPATTONI
- Il percorso di Pirlo con la maglia azzurra si conclude 13 anni dopo l'esordio, con il Mondiale 2006 in bacheca e con 116 presenze impreziosite da 13 gol e 26 assist. L'ultima partita ufficiale disputata con l'Italia risale al 3 settembre 2015, in occasione della sfida contro Malta valida per le qualificazioni agli Europei del 2016. Gli Azzurri si imposero per 1-0 grazie al gol decisivo di Pellè al 69'. Ti ricordi chi c'era in campo?
- Portiere: BUFFON
- Terzino destro: DARMIAN
- Difensore centrale: BONUCCI
- Difensore centrale: CHIELLINI
- Terzino sinistro: PASQUAL
- Mezzala destra: BERTOLACCI
- Centrocampista: PIRLO
- Mezzala sinistra: VERRATTI
- Ala destra: GABBIADINI
- Attaccante: PELLÈ
- Ala sinistra: EDER
- DANIELE PADELLI
- SALVATORE SIRIGU
- ANDREA BARZAGLI
- MATTIA DE SCIGLIO
- ALESSANDRO FLORENZI
- DANIELE DE ROSSI
- MARCO PAROLO (dal 55' al posto di Bertolacci)
- ROBERTO SORIANO (dal 78' al posto di Verratti)
- FRANCO VAZQUEZ
- LORENZO INSIGNE
- ANTONIO CANDREVA (dal 64' al posto di Gabbiadini)
- SIMONE ZAZA