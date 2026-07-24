 La prima Italia di Pirlo, l'esordio in Nazionale nel 2002: chi c'era in squadra | Sky Sport
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La prima Italia di Pirlo: chi c'era in squadra al suo esordio in Nazionale nel 2002

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Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'ex centrocampista tornerà a Coverciano in una veste diversa, dopo averlo frequentato per anni da calciatore. Per lui sarà un secondo esordio con la Nazionale maggiore, questa volta da ct, a 24 anni dal debutto in campo avvenuto nel 2002. In quella partita era presente anche Gattuso, ultimo ct prima della gestione ad interim affidata a Baldini. Ma ricordi chi erano gli altri compagni di squadra di Pirlo?

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