C'è chi lotta per il titolo e accumula clean sheet, discorso diverso per altri portieri 'abituati' a incassare gol. Quali sono quelli che hanno chiuso imbattuti meno partite nei top 5 campionati d'Europa in questa stagione? Solo un portiere tedesco ha fatto peggio di una coppia della Serie A, torneo che nella top 20 iscrive anche un altro numero uno italiano… (dati Opta)

