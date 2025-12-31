Prime immagini di allenamento con il Milan, per l’attaccante tedesco, che sta lavorando a Milanello dal giorno di Santo Stefano. L’ex West Ham ha avuto il via libera per allenarsi dal suo vecchio club e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan dopo domani, venerdì 2 gennaio, data di apertura del mercato invernale. Proprio venerdì potrà giocare a Cagliari grazie alla deroga concessa dalla Figc. Ecco le immagini dei suoi primi allenamenti a Milanello

