 Fullkrug, le prime immagini in allenamento con il Milan. FOTO
Fullkrug, le prime immagini in allenamento con il Milan. FOTO

Prime immagini di allenamento con il Milan, per l’attaccante tedesco, che sta lavorando a Milanello dal giorno di Santo Stefano. L’ex West Ham ha avuto il via libera per allenarsi dal suo vecchio club e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan dopo domani, venerdì 2 gennaio, data di apertura del mercato invernale. Proprio venerdì potrà giocare a Cagliari grazie alla deroga concessa dalla Figc. Ecco le immagini dei suoi primi allenamenti a Milanello

