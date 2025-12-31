Bomber in Serie A: chi ha fatto più gol nel 2025

Classifica marcatori Serie A 2025, chi ha segnato più gol nell'anno solare
Siamo arrivati all'epilogo del 2025. Chi sono stati i migliori marcatori della Serie A in quest'anno solare? Ecco la classifica completa, in fondo i bomber italiani più prolifici
- 7 gol in 34 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 33 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 31 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 30 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 29 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 28 presenze in Serie A nel 2025
- 7 gol in 28 presenze in Serie A nel 2025
- 8 gol in 35 presenze in Serie A nel 2025
- 8 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 8 gol in 27 presenze in Serie A nel 2025
- 8 gol in 21 presenze in Serie A nel 2025
- 8 gol in 20 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 36 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 35 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 34 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 9 gol in 26 presenze in Serie A nel 2025
- 10 gol in 29 presenze in Serie A nel 2025
- 11 gol in 33 presenze in Serie A nel 2025
- 12 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 13 gol in 30 presenze in Serie A nel 2025
- 13 gol in 19 presenze in Serie A nel 2025
- 15 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- 15 gol in 32 presenze in Serie A nel 2025
- Orsolini (Bologna): 15 gol
- Retegui (Atalanta/Al-Qadsiah): 13 gol
- Kean (Fiorentina): 12 gol
- Grifo (Friburgo): 9 gol
- Mandragora (Fiorentina): 9 gol
- Pinamonti (Genoa/Sassuolo): 8 gol
- Piccoli (Cagliari/Fiorentina): 7 gol
- Lucca (Udinese/Napoli): 6 gol
- Zaccagni (Lazio): 6 gol
- Scamacca (Atalanta): 5 gol
- Bonazzoli (Cremonese): 5 gol
- Raspadori (Napoli/Atletico Madrid): 5 gol