Ci sarà anche Trent Alexander-Arnold nel Guinness dei primati 2020. Il terzino del Liverpool è stato premiato per il record di assist realizzati da un difensore (12) in una sola stagione di Premier League (2018/2019): "Per me è un onore. Ho sempre voluto aiutare la squadra a creare quante più opportunità possibili - ha dichiarato entusiasta il calciatore classe '98 quando gli è stata consegnata la targhetta celebrativa - ovviamente tocca agli altri mettere la palla dentro. Il calcio è uno sport di squadra: devo ringraziare i compagni e l’allenatore perché senza di loro questo record non sarebbe stato possibile. Da bambino leggevo sempre il libro dei Guinness World Records, perché è divertente conoscere i primati sparsi in tutto il mondo. Per me e la mia famiglia è un orgoglio, spero che il record possa durare per tanti anni". Il record è stato strappato a due giocatori dell’Everton: Baines e Hinchcliffe, entrambi fermi a quota 11. Lo stesso numero di assist forniti dal compagno di squadra Robertson l'anno scorso: "Probabilmente pensava di aver vinto! A fine stagione eravamo al top della forma e abbiamo aiutato la squadra a raggiungere traguardi importanti", ha scherzato Alexander-Arnold .