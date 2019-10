Lacazette si schiera con i tifosi

Lo spogliatoio dell'Arsenal, in questo momento, non è di sicuro il posto più sereno del mondo. Xhaka era stato scelto come capitano ad intermi all'inizio della stagione da Emery, prima di essere confermato a fine settembre da un sondaggio dei compagni di squadra. Lo svizzero era risultato il più votato all'interno di una lista di cinque nomi proposta nello spogliatoio dall'allenatore spagnolo. Tra la rosa dei candidati c'era anche l'attaccante francese Alexandre Lacazette, che non ha evidentemente gradito le nuove gerarchie. Su Instagram è apparso infatti il suo like alla foto di un tifoso dell'Arsenal allo stadio, nella quale insulta sia Emery che Xhaka nella didascalia. Con una classifica poco felice, quinto posto a quattro punti dal quarto, si preannuncia un altro anno difficile per l'Arsenal, giocatori e tifosi.