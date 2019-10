BRIGHTON-EVERTON 3-2

Gross 15' (B), Webster AG 30' (B), Calvert Lewin 74' (E), Maupay 80' (B), Digne 94' (AG)

Brighton (4-4-2): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Alzate, Propper, Stephens, Gross; Connolly, Maupay All. Potter



Everton (4-2-3-1): Pickford: Sidibe, Keane, Holgate, Digne; Davies, Gomes; Walcott, Iwobi, Bernard (30' Sigurdsson); Richarlison All. Marco Silva

WATFORD-BOURNEMOUTH 0-0

Watford (5-3-2): Foster; Janmmat, Kabasele, Dawson, Catchart, Masina; Cleverley (8' Hughes), Chalobah, Doucoure; Deulofeu, Pereyra All. Quique Sanchez Flores

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico; Fraser, Lerna, Billing, Groeneveld; King, Wilson All. Howe

WEST HAM-SHEFFIELD UTD 1-1

Snodgrass 44' (W) Mousset 69' (S)

West Ham (4-1-4-1): Jimenez; Zabaleta, Balbuena, Diop, Cressweel; Rice; Yarmolenko, Noble, Snodgrass, Felipe Anderson; Haller All. Pellegrini



Sheffield Utd (3-5-2): Henderson; O'Connell, Basham, Egan; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Robinson (54' Sharp) All. Wilder

Dopo la goleada da record del Leicester contro il Southampton nell'anticipo del 25 ottobre e la vittoria odierna del Manchester City sull'Aston Villa, nel sabato di Premier importante vittoria del Brighton per 3-2 contro l'Everton. In una partita molto frenetica, la squadra di Potter ha trovato la vittoria in pieno recupero con un'autorete dell'ex Roma Digne. Il Brighton ha così scavalcato proprio l'Everton in classifica, portandosi a 12 punti e lasciando i Toffees a quota 10, appena due punti sopra la zona retrocessione. La squadra di Liverpool non riesce a dare continuità alla vittoria dello scorso turno contro lo Sheffield, arrivata dopo un mese e mezzo di digiuno in Premier League.

Non si muove dall'ultimo posto il Watford, che in casa non va oltre lo 0-0 contro il Bournemouth di Eddie Howe. Nell'altro match delle 16, West Ham e Sheffield hanno pareggiato per 1-1: al gol dei londinesi con Snodgrass a fine primo tempo, hanno risposto gli ospiti con Mousset al 69'. Entrambe restano a quota 13 punti in classifica con immutate ambizioni di lottare per i piazzamenti europei.