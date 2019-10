Si dice che il destino di una persona sia scritto nelle stelle. Quello di Tommy Doyle, ultimo della batteria di esordienti lanciata da Guardiola al City, invece, è una semplice eredità genetica. Merito di due persone molto speciali per Tommy, Mike Doyle e Glyn Pardoe. Apparentemente due sconosciuti, in realtà l’origine di questa incredibile storia. Eh sì perché, sebbene inflazionato, è proprio questo l’aggettivo più adatto per raccontare l’inizio dell’avventura calcistica del giovanissimo centrocampista inglese. Come la coincidenza, a questo punto non più solamente tale, legata ai due signori sopra nominati, rispettivamente nonno paterno e nonno materno di Tommy. Entrambi, infatti, hanno giocato e vinto col City degli anni '60: il primo per 13 anni (1965-1978), il secondo addirittura per un anno in più (1962-1976). Insieme i nonni di Tommy Doyle hanno vinto 7 trofei, tra cui il secondo campionato inglese nella storia del Manchester City (1967/68) e una Coppa delle Coppe. Incredibile, per l’appunto. Soprattutto se si considera che negli ultimi otto anni il City ha conquistato 4 dei suoi 6 titoli nazionali e dunque nei precedenti 132 anni di storia solo due volte il Manchester City era riuscito a vincere la First Division.