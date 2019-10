È andata in scena al St Mary la vittoria esterna più larga nell’era moderna della Premier League, risultato che ha premiato il Leicester a differenza del Southampton. Foxes esagerate in trasferta, 9-0 che riscrive la storia del campionato inglese trascinando la squadra di Rodgers al 3° posto in classifica. Discorso diametralmente opposto per i Saints, terzultimi a quota 8 e con un solo punto raccolto negli ultimi 450 minuti: situazione difficile per gli uomini di Ralph Hasenhüttl, travolti a domicilio e destinati al confronto con il Manchester City in Coppa di Lega. Insomma, la situazione rischia di peggiorare per i biancorossi che hanno pagato le conseguenze di una figuraccia davanti al proprio pubblico.

Saints per davvero: l'iniziativa della società

Come annunciato attraverso un comunicato, il club ha spiegato: "I giocatori della prima squadra e lo staff tecnico doneranno i loro stipendi dello scorso venerdì alla Saints Foundation". Salario concesso quindi all’organizzazione benefica del Southampton, somma circoscritta proprio al giorno dello 0-9 incassato dal Leicester. La Saints Foundation lavora ogni anno con 12mila giovani e adulti di tutte le età, utilizzando la popolarità del calcio per accompagnare le persone meno fortunate. Nel nome delle beneficenza, quindi, la società verserà una somma importante in attesa della sfida all’Etihad: la speranza è che, dopo una splendida azione, Guardiola e i Citizens possano avere buon cuore con un Southampton a pezzi.