Bournemouth-Manchester United 1-0, gol e highlights: decide King

Decide la rete del norvegese in chiusura di primo tempo: per lo United una sola vittoria nelle ultime sei partite in Premier League. Si allontana la zona europea per la squadra di Solskjaer

Sabato di Premier League indigesto al Manchester United, che cade nell'anticipo dell'11^ giornata cade 1-0 a Bournemouth e resta bloccato a quota 13 in classifica. Un ko che rimette in discussione le tre vittorie consecutive (Partizan in Europa League, Norwich in campionato e Chelsea in EFL Cup) da cui era reduce la squadra di Solskjaer. L'allenatore dei Red Devils si è visto beffare dal connazionale Joshua King, bravo a battere De Gea su assist di Fraser nell'ultima azione del primo tempo. Prima e dopo, sterile possesso palla da parte dello United e polveri bagnate davanti. La squadra di Howe, che non segnava da quattro partite, può dunque tornare a far festa agganciando provvisoriamente l'Arsenal al quinto posto. Per Rashford e compagni, invece, uno stop che sa ancora di crisi.



Bournemouth-Manchester United 1-0

45' King

BOURNEMOUTH (4-4-2): Ramsdale; Smith, S. Cook, Ake, Rico; H. Wilson (87' L. Cook), Lerma, Billing, Fraser; C. Wilson, King. Allenatore: Howe

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (81' Williams), Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred; James (81' Greenwood), Pereira (68' Lingard), Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer