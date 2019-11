Arriva su Sky Sport "Di Canio Premier Special": la rivalità Liverpool-Manchester City

C'è un nuovo appuntamento in onda da lunedì 4 novembre su Sky Sport: un programma che andrà alla scoperta di aspetti non scontati del calcio inglese, raccontati da chi, come Paolo Di Canio, li ha vissuti in prima persona

Poco più di mezz’ora d’auto, con traffico scorrevole, tra Liverpool e Manchester, ma a volte sembra che la distanza sia immensa. Nel calcio, soprattutto: le due città si guardano storto come due sorelle che non vogliano ammettere di esserlo, ma qualche differenza c’è, ed è il tema della prima puntata di "Di Canio Premier Special", il nuovo programma mensile di Sky Sport che andrà alla scoperta di aspetti non scontati del calcio inglese, raccontati da chi, come Paolo Di Canio, li ha vissuti in prima persona.

Ad esempio, nel primo episodio: perché è un errore storico - e pure grave - pensare che fino all’arrivo dei proprietari arabi il Manchester City fosse un club senza basi? Perché bastò un canale, 125 anni fa, per alimentare l’animosità tra le due città? Il ritorno del City a ruolo di potenza, che aveva avuto saltuariamente in altre epoche ma non con questa rilevanza, ha modificato gli equilibri di questo corridoio del Nordovest inglese, facendo passare in secondo piano l’animosità cittadina con lo United, decaduto a precipizio nell’ultimo biennio. Gli intrecci restano, coinvolgendo i tifosi di altre squadre, presi di sorpresa dal ritorno in auge di Liverpool e City e spiazzati dai nuovi equilibri: dettati dai fondi a disposizione ma anche dalla gestione coerente con il programma voluto dagli allenatori, di cui Di Canio dipinge un ritratto efficace tramite immedesimazione nei giocatori delle rispettive squadre. Un finestra sul pensiero di Pep Guardiola e di Jürgen Klopp, per capire il loro diverso metodo di motivazione.

Appuntamento, dunque, lunedì 4 novembre con "Di Canio Premier Special", in onda alle 20 e alle 23.30 su Sky Sport Uno e alle 20.30 ed a mezzanotte su Sky Sport Football. Disponibile anche on demand.