L'attaccante del Liverpool racconta Klopp: "Sa trovare le parole giuste e spesso ci sorprende. Vi svelo il discorso che ci fece nello spogliatoio prima della rimonta sul Barcellona in Champions League. Per noi è come un padre, ha molto spazio nella mia vita e non solo nel calcio perché mi fido ciecamente di lui"

I segreti per vincere dei trofei? La tecnica, la tattica, ma anche la psicologia. È fondamentale saper gestire la tensione nei momenti più importanti, in questo Jurgen Klopp può essere considerato un maestro. Spesso i suoi calciatori raccontano dei mille modi che l'allenatore tedesco ha per portare serenità nel gruppo, anche quando si è in prossimità di appuntamenti importanti. Sadio Mané, per esempio, ha raccontato come Klopp ha provato a portare tranquillità nello spogliatoio prima della gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona: "Spesso nello spogliatoio sa trovare le parole giuste e a volte ci sorprendeva – ha dichiarato a France Football - Come nella scorsa stagione, prima della semifinale di ritorno contro il Barcellona. Entrò e disse: 'Hey ragazzi, ho una grande notizia per voi!'. Tutto lo spogliatoio credeva ci stesse per annunciare una bomba dall'hotel degli avversari. Ma lui è un grande comico, decise di sdrammatizzare la situazione dicendoci questo: 'Il Barcellona è una squadra di grandi giocatori, noi amiamo le squadre di grandi giocatori. Lo vedrete'". Risultato? Il Liverpool vinse 4-0, ribaltando la sconfitta subita per 3-0 all'andata al Camp Nou. "È davvero il migliore in assoluto per toglierti la tensione", aggiunge Mané.

"Klopp come un padre, mi fido ciecamente di lui"

"Il suo segreto è quello di essere come un padre per tutta la squadra – prosegue – Tra di noi è scattato tutto subito, lo amiamo come se fosse un padre. Ma, in quanto tale, lo temiamo anche. Ha molto spazio nella mia vita, non solo nel calcio, perché è una persona fantastica, mi fido ciecamente di lui. Salah? È un piacere giocare con lui, è un goleador fenomenale e un fantastico calciatore. Qualche volta ci siamo anche trovati in disaccordo, ma mi piace giocare con lui perché in campo parliamo la stessa lingua".