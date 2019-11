Attualmente al 3° posto in campionato, le Foxes di Brendan Rodgers sognano un altro trionfo in Premier come quello targato Claudio Ranieri. Ci crede anche Leigh Herbert, tifoso che nel 2016 vinse 20mila sterline e ci riproverà con un'altra scommessa: peccato che quest'anno la quota in caso di successo del Leicester sia decisamente inferiore

Indimenticabile il trionfo targato 2016 con Claudio Ranieri, artefice dell’impresa del Leicester in Premier League. Un successo irripetibile per le Foxes, tuttavia gli uomini di Brendan Rodgers convincono eccome in campionato con il 3° posto a quota 23 punti condiviso con il Chelsea. Vero, il ritardo dal Liverpool capolista ammette 8 lunghezze, tuttavia è lecito sognare in città tra tifosi e appassionati. Chi ci crede è pure Leigh Herbert, fan del Leicester divenuto popolarissimo nell’anno della festa: oggi 41enne e falegname, Herbert vinse 20mila sterline scommettendo proprio sul trionfo della squadra del cuore all’epoca quotata 5000 a 1. E come riportato nell’intervista della BBC, Leigh strizza ancora l’occhio alla fortuna.

Diventò ricco grazie al Leicester

Nel 2016 bastarono 5 sterline (e qualche drink prima della scommessa durante una vacanza in Cornovaglia) per festeggiare due volte lo storico successo delle Foxes in Premier League, peccato che stavolta la quota sia decisamente inferiore: già, perché un eventuale nuovo exploit è pagato 300 volte la posta, scommessa davvero lontana dalla portata di quella di pochi anni fa. Poco cambia per Leight come ribadito alla BBC: "Liverpool e Manchester City sembrano più forti di noi, ma non si può mai sapere. C’è sicuramente una sensazione molto simile a quella del 2016. Ci sono stati alti e bassi negli ultimi anni, tante emozioni. Vichai (il presidente tragicamente deceduto, ndr) ha fatto tanto per Leicester e la sua scomparsa è stata devastante". Insomma, c’è ottimismo come confermato dalla sua scommessa: "Ad inizio anno ho puntato 30 sterline sul Leicester in questa stagione. Tre giocate, ciascuna da 10 sterline: una sulla loro vittoria del campionato, un’altra sul finire tra le prime quattro e l’ultima tra le prime sei. Potrei vincere circa 7500 sterline. Con la vincita passata ho comprato una macchina alla mia compagna e ho fatto una vacanza". Chissà se sarà ancora così fortunato.