Southampton-Leicester 0-9, la scommessa sul risultato esatto vale 1500 sterline

Chiamatelo pure fiuto del gol, anche dal divano di casa. Così un certo Paul Adlam, mentre venerdì scorso guardava l'ecatombe in corso al St Mary's Stadium, ha avuto l'illuminazione: perché non puntare 10 sterline sullo 0-9 finale di Southampton-Leicester? La vincita, quando la scommessa è scattata con la squadra di Rodgers già avanti 0-3 e in superiorità numerica, è stata relativamente modesta ma non meno clamorosa. Perché le 1500 sterline incassate dal 41enne proveniente da Bournemouth, come riporta The Sun, rappresentano l'unico risultato esatto registrato dalle agenzie di scommesse di tutto il Regno Unito per la partita che ha eguagliato la più larga vittoria di sempre in Premier League (Manchester United-Ipswich Town del 1995).



Intuizione... da derby?

La gioia è addirittura doppia, per il fortunato tifoso dei Cherries: Southampton e Bournemouth infatti danno vita al New Forest Derby, accesosi nelle ultime stagioni di Premier League tra le due squadra della South Coast inglese. E chissà, potrebbe essere stato proprio il profumo della rivalità ad aver portato il signor Adlam a scommettere un passivo tanto pesante contro la squadra di Hasenhuttl.